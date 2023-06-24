Режим КТО пока не привел к ажиотажу покупателей

Введенный в Москве, Подмосковье и Воронежской области режим контртерростической операции (КТО) в случае его длительного действия может отразиться на бесперебойности поставок продукции в розничные сети. Хотя ритейлеры и чиновники утверждают о достаточности запасов товаров первой необходимости, в некоторых магазинах Ростовской области, куда отряды ЧВК «Вагнер» вошли еще вчера, ввели ограничения продаж в одни руки. Таким образом сети намерены не допустить ажиотажных покупок, как это было в прошлом году после начала российско-украинского военного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пустые полки в одном из магазинов Ростова-на-Дону 24 июня

Фото: Коммерсантъ Пустые полки в одном из магазинов Ростова-на-Дону 24 июня

Фото: Коммерсантъ

Сегодня в ряде продуктовых магазинов Ростова-на-Дону появились уведомления о продаже ограниченного объема в одни руки сахара, соли, круп, растительного масла, муки. Такие сообщения публиковались в соцсетях. В интернете также появились фото пустых полок в некоторых магазинах Ростова-на-Дону и других городов. Глава администрации города Алексей Логвиненко поспешил успокоить горожан, заявив, что у сетей достаточный запас продуктов питания и товаров первой необходимости. Такой запас в целом по Ростовской области сформирован на неделю, уточнил «Ъ» глава департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов. Кроме того, по его словам, в регионе работают розничные рынки.

Ритейлеры отмечают, что в субботу, 24 июня, ажиотажного спроса в их магазинах в регионе не наблюдалось. Но в ряде торговых точек им пришлось ввести ограничения продаж в одни руки, чтобы не допустить аномальной скупки товаров первой необходимости, как это случилось во многих регионах страны в начале марта прошлого года после начала боевых действий на Украине.

В то же время в центре Ростова-на-Дону временно закрылись почти все заведения общепита, включая «Вкусно — и точка». В сети это объясняют обеспечением безопасности потребителей и сотрудников, сохранив им зарплату на время простоя.

В правительстве Воронежской области, где также веден режим КТО, сообщили «Ъ», что ажиотажа с покупками в регионе также нет, но там не исключили локальный всплеск спроса в отдельных точках продаж.

В Липецкой области, куда также вошел ЧВК «Вагнер» в субботу, как сообщает местное отделение ЛДПР, наблюдается всплеск ажиотажа в магазинах. «Студенты и пенсионеры скупают рис, сахар и соль»,— говорят там. Однако работающие в регионе федеральные сети, включая X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), утверждают, что объемы продаж к вечеру субботы были на обычном для выходного дня уровне. Имеющихся запасов продовольствия в этих регионах достаточно для обеспечения населения товарами первой необходимости, добавляют в ассоциации поставщиков и производителей «Руспродсоюз».

В Ростовской и Воронежской областях работают распределительные центры крупных федеральных сетей, включая X5 Group и «Магнит». В регионах есть и свои пищевые предприятия, поэтому в краткосрочной перспективе проблем с обеспечением продуктами быть не должно, указывает собеседник «Ъ» в отрасли.

Другой источник «Ъ» на рынке отмечает, что поставки продуктов в том числе из регионов центрального Черноземья остаются возможны и при перекрытиях на трассе М-4 «Дон» по иным маршрутам.

Другой источник «Ъ» в крупном производителе продуктов говорит, что любое перекрытие федеральной трассы не может не сказаться на логистике отрицательно. Так, по его словам, некоторые производители могут приостановить новые поставки в регионы, где введен режим КТО.

В то же время маркетплейсы уже предупредили о возможных проблемах с доставкой заказов. В Ozon говорят, что компании пришлось на юге страны временно ограничить возможность оформления заказов и отгрузки товаров до прояснения ситуации. В Wildberries обещают, что в случае задержки доставки заказов можно будет отменить их без оплаты за возврат.

В Москве, где также введен режим КТО, у ритейлеров находятся основные распределительные центры и проблем ввоза товаров в магазине не должно быть, говорит источник «Ъ» в мэрии. По его словам, ситуация с наличием ассортимента в продуктовых супермаркетах и аптечных сетях будет отслеживаться постоянно.

В то же время сегодня несколько торгцентров Москвы были эвакуированы из-за угроз о взрывах, сообщил ТАСС. В Союзе торговых центров со ссылкой на управляющих объектов говорят, что в субботу некоторые торгцентры работали по укороченному графику. Некоторая часть ТРЦ может завтра не открыться, уточнили в союзе.

Отдел потребительского рынка; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Сергей Толмачев, Воронеж