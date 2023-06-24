Рубль отреагировал на повестку

Онлайн-курс доллара в приложениях ведущих банков резко подскочил на фоне последних новостей. В моменте американская валюта стоила больше 90 руб., а евро — свыше 100 руб. На криптобиржах курс доллара также превысил отметку 90 руб. за единицу. Официальный курс ЦБ на 24 июня ниже. Американская валюта стоит чуть больше 84 руб., а европейская — 91,5 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как менялся курс банков? Подробнее — в справке “Ъ FM”:

В ночь на 24 июня сразу несколько финансовых организаций начали менять курс доллара. В 1:40 Райффайзенбанк повысил его до 97, 5 руб. Евро — до 106 руб. При этом за 40 минут до этого курс доллара и евро был на 4,5 руб. ниже. Также поступил и Тинькофф-банк. В 01:47 он начал предлагать купить американскую валюту почти за 95 руб., евро — за 101,5 руб. Альфа-банк в свою очередь установил курс покупки через онлайн-приложение на уровне 91 руб., евро — 98 руб. К утру он поднялся еще выше — до 96 руб. и 106 руб., соответственно. Ближе всего к ЦБ остается онлайн-курс Сбербанка — 88 руб. за доллар и 94 руб. за евро. Акции крупнейших компаний также упали. Они потеряли до 4% стоимости на вечерней сессии Мосбиржи. Лидерами падения оказались: En+ Group, Yandex, TCS Group (владеющая Тинькофф-банком), «Сургутнефтегаз» и Fix Price.

К середине субботы онлайн-курс российской валюты в крупных банках опустился ниже 90 руб. Сейчас кредитные организации вряд ли сильно могут повлиять на экономическую ситуацию в стране, полагает экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Скорее, они хотят подстраховаться и минимизировать риски, считает собеседник “Ъ FM”:

«Риски очень сильно возросли. Подобное мы видели в конце февраля, начале марта 2022 года, когда банки резко повышали курс продажи иностранной валюты. Но обратите внимание, не просто повышали, а увеличивали спред — разницу между курсами покупки и продажи.

Кредитные организации не хотят нести убытки и перестраховываются. По-моему, это достаточно понятная и очевидная реакция. Прямо сейчас рынка как такового нет. То есть операции банков через обменники, наверное, с конца февраля 2022 года, по большому счету, сложно назвать полноценным рынком по той простой причине, что у банков ограниченное количество валюты, через них проходит далеко не все. Их курсы — одни из самых непривлекательных.

Большая часть возможностей получить валюты с банками не связаны. Такая ситуация сложилась больше года тому назад, и принципиально она не поменялась. Стало несколько комфортнее, лучше, но банки сейчас не являются определяющими для курса национальной валюты, как и финансовые игроки во многих случаях.

Если будет эскалация ситуации, курс продолжит расти. При деэскалации курсы снизятся и вернутся на прежние уровни».



Многие задаются вопросом, могут ли сообщения о попытке мятежа повлиять на энергетические рынки и, в частности, на цену нефти и газа. Эксперт финансового университета Игорь Юшков уверен, что серьезных изменений котировок ожидать не следует:

«Во-первых, это реакция биржи. Здесь может быть определенное повышение цен. Хотя не факт, что международные рынки это заметят — угрозы для инфраструктуры нет, все события происходят в европейской части России, где добыча не такая большая. Основная добыча у нас все-таки на Сибири. Поэтому ни нефтепроводам, ни газопроводам, ни месторождениям события не угрожают. Но некая психологическая реакция рынка возможна. То есть с точки зрения фундаментальных показателей вряд ли мы увидим какие-то изменения. Но с точки зрения именно биржевых новостей любая напряженность в государствах, которые являются крупными производителями нефти, как правило, подстегивает рост цен.

Но я думаю, что международные рынки довольно быстро отыграют эту новость. Для них это внутренние российские процессы. И опять же конфликт элит не настолько силен для того, чтобы поставить под вопрос нормальное существование экономики России. Поэтому, думаю, что влияние этих событий на нефтяную или газовую отрасль, на рынки будет небольшим».

Согласно сервису РБК, наличную валюту в обменниках столицы сейчас продают в диапазоне от 87, 7 руб. до 120 руб. за доллар.

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Андрей Загорский, Анна Маргулис