Путин подписал закон о досрочном освобождения осужденных после заключения контракта

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Действие документа распространяется на заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Законопроект подготовила группа парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по отдельным основаниям, следует из закона.

Такой механизм «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных сил РФ», считают авторы документа.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Искупление в законе».

Мария Федотова