Техника ЧВК «Вагнер» достигла Липецкой области

По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет»,— рассказал господин Артамонов. Он сообщил, что «с ночи» вместе с представителями всех ведомств находится в оперштабе.

Глава региона напомнил, что жителям Липецкой области «настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте»: «Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям».

Исходя из сообщений властей регионов Черноземья, Липецкая область — пока самая северная территория, куда дошли подразделения ЧВК, двигающиеся со стороны Ростова-на-Дону.

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин