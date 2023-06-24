В Марий Эл усилили меры безопасности в связи с событиями на юге России

Власти Марий Эл – республики на средней Волге – усилили меры безопасности на фоне военного мятежа на юге Росси. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе главы региона.

«В республике стабильная обстановка, массовые мероприятие не отменяются»,— добавили там.

Ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что «принимает все меры по обеспечению стабильной безопасной обстановки в Республике Марий Эл».

Он поддержал президента РФ Владимира Путина, заявив, что тот «прав: в то время, когда нам больше всего необходима сплоченность, нельзя идти на поводу предательства и наносить удар по своим».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"