Глава Марий Эл: Путин прав

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поддержал президента РФ Владимира Путина в связи с происходящим в стране военным мятежом.

«Сегодня и сейчас мы пишем историю России, боремся за будущее России. Владимир Владимирович Путин прав: в то время, когда нам больше всего необходима сплоченность, нельзя идти на поводу предательства и наносить удар по своим»,— написал он в своем Telegram.

Господин Зайцев выразил уверенность, что «любого, кто сеет раздор в стране, ожидает законное наказание». «И здесь исключений быть не может!» — отметил он.

«Со своей стороны принимаю все меры по обеспечению стабильной безопасной обстановки в Республике Марий Эл»,— добавил глава регионе.

«Сила Российской Федерации в ее единстве. Республика Марий Эл вместе с нашим Главнокомандующим!»,— заключил господин Зайцев

Полина Петрова, "Ъ-Казань"