Минфин обновил госдолг

Банки, исчерпавшие лимиты по выкупу уже обращающихся выпусков ОФЗ, получили новый. Его размещение обеспечило половину выручки на последних аукционах, составившей в целом более 75 млрд руб. Однако Минфину пришлось заплатить повышенную премию по доходности. При сохранении достигнутых результатов и на следующей неделе министерство может исполнить квартальный план по заимствованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предложение главы Минфина Антона Силуанова к госбанкам более активно участвовать в аукционах ОФЗ, высказанное на ПМЭФ, сказалось на результатах последних размещений госбумаг. На состоявшихся в среду, 21 июня, аукционах эмитент разместил облигации трех не самых популярных выпусков на сумму 75,2 млрд руб. Это ниже показателя предыдущей недели на 29%, однако выше среднего объема привлеченных средств в этом квартале. Повторение этого результата на следующей неделе позволит эмитенту исполнить квартальный план по заимствованиям.

Вопреки ожиданиям участников рынка самый низкий интерес у инвесторов вызвал среднесрочный выпуск ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД с погашением в августе 2029 года). Во втором квартале данный выпуск был самым популярным среди классических бумаг на фоне ужесточения риторики ЦБ. Однако на последнем аукционе суммарный спрос не дотянул до 27 млрд руб., из которого Минфин удовлетворил заявки только на 16,8 млрд руб. Это минимальный объем размещения бумаг такой срочности с марта. Премия по средневзвешенной доходности, по оценке начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, составила 4 б. п. к уровню закрытия вторника.

75,2 миллиарда рублей составил объем размещения гособлигаций на аукционах 21 июня 2023 года

Объем размещения ОФЗ с переменным номиналом составил 22 млрд руб. при спросе 25,4 млрд руб. Это лишь на 15% и 5% меньше результата прошлого подобного аукциона. При этом, как отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак, результаты аукциона определили три крупные заявки по цене 95% от номинала, на долю которых пришлось 99,9% от общего объема размещения. На фоне повышающихся проинфляционных рисков ЦБ ужесточает свою риторику и все громче заявляет о возможном повышении ключевой ставки в ближайшее время. «В таких условиях бумаги с фиксированным купоном не пользуются спросом»,— отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций банка «Синара» Александр Афонин.

Однако неожиданностью для рынка стал повышенный интерес к новому выпуску ОФЗ-ПД с погашением в мае 2038 года. В последние месяцы инвесторы не жаловали предлагаемые Минфином длинные бумаги, на трех последних аукционах по размещению ОФЗ-ПД (с погашением в 2041 году) спрос составлял 12–30 млрд руб., объем размещения — 6–19 млрд руб.

По новому выпуску спрос достиг почти 60 млрд руб., а объем размещений составил 36,4 млрд руб. Выше интерес к бумагам максимальной срочности был лишь в феврале этого года.

Правда для удовлетворения повышенного интереса Минфину пришлось заплатить премию, которая, по оценке господина Ермака, составила по средневзвешенной доходности 5 б. п. против 3 б. п. на аукционе тремя неделями ранее.

«Не исключено, что поддержку аукциону мог оказать эффект нового выпуска, что, в свою очередь, могло решить проблему исчерпания лимита крупных участников на покупку уже активно размещаемых бумаг»,— отмечает Андрей Кулаков. О наличии такой проблемы на прошлой неделе в ответ на критику Минфина заявлял глава Сбербанка Герман Греф. На запрос “Ъ” об участии в прошедших аукционах Сбербанк и ВТБ оперативно не ответили.

Впрочем, участники рынка считают, что основной спрос на новый выпуск обеспечили менее крупные игроки. Об этом, в частности, говорит число удовлетворенных заявок и их размер. По данным Александра Ермака, всего было удовлетворено 283 заявки, на 16 крупнейших из которых с объемом до 2,4 млрд руб. пришлось 85% от общего объема размещения. К тому же днем ранее «отмечались продажи долгосрочных ОФЗ, что привело к заметному снижению цен. Возможно, какие-то инвесторы готовили ликвидность под новый выпуск, по которому обычно Минфин дает более высокую премию, чем по обращающимся», отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков. В условиях низких премий к рынку, как считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов компании «Цифра брокер» Максим Чернега, банки участвуют в размещениях скорее из уважения к Минфину, чем по необходимости.

Виталий Гайдаев