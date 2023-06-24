Садовничий: МГУ не будет отказываться от бакалавриата

МГУ сохранит образование со специалитетом длиной в пять-шесть лет, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. По его словам, от бакалавриата МГУ отказываться не будет, так как он допустим по ряду направлений подготовки. Выпускники бакалавриата, как и раньше, смогут поступать в магистратуру по другой специальности.

Господин Садовничий рассказал, что МГУ выдвинул идею интегрированной магистратуры. Она подразумевает, что студент обучается по одному направлению и в бакалавриате (четыре года) и в магистратуре (два года), и в итоге получает полноценное шестилетнее образование.

«В МГУ 95% бакалавров выбирают интегрированную магистратуру, хотя у них есть возможность перейти на другие направления. Важно учитывать и то, что в МГУ обучается много иностранцев, для которых предпочтительно получить диплом за четыре года»,— пояснил «РИА Новости» ректор.

В июне 2022 года в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать свою собственную. Минобрнауки поддерживало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом.

Лаура Кеффер