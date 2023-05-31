Минобрнауки поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев назвал правильной идею уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению. Он уточнил, что для некоторых более универсальных специальностей стоит рассмотреть исключения.

По словам господина Афанасьева, уход от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом — это одно из возможных решений. Он отметил, что «для разных направлений могут быть другие решения». «В целом это, наверное, правильный посыл, но исключения надо рассмотреть»,— сказал ТАСС замминистра.

Эту идею озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 29 мая он заявил, что нужно уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению. По его словам, для таких студентов «в вузах не должно быть непрофильных для них специальностей». Он считает, что в первую очередь «это касается гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности».

В июне 2022 года в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать свою собственную. Предполагалось, что в новой системе высшего образования введут специалитет по точным наукам.

Лаура Кеффер