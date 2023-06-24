Воронежские власти предупредили о введении «дополнительных ограничений» из-за оперативной обстановки

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале о проведении «постоянных совещаний с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона». Он заверил, что принимаются «все необходимые меры для безопасности жителей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор еще раз попросил всех граждан воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также «дорогам регионального и местного значения». Он попросил «с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям», которые власти «при необходимости» будем вводить. Речь идет, в частности, о запрете на проведение массовых мероприятий, дополнительных мерах по досмотру автомобилей.

Позже он подтвердил, что принято решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. «Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях»,- пояснил Александр Гусев.

Владимир Зоркий