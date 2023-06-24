ТАСС: в Москве по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты взяты под усиленную охрану.

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры»,— сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Москве и столичном управлении Росгвардии информацию ТАСС не комментировали.

Информация об усилении мер безопасности в Москве появилась после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны опровергло сообщение об ударе по лагерям «Вагнер». ФСБ возбудила уголовное дело против господина Пригожина об организации вооруженного мятежа (279 УК РФ).