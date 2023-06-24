Первый замглавы военной разведки РФ Алексеев назвал действия Пригожина попыткой госпереворота

Первый заместитель главы Главного управления Генштаба РФ (орган военной разведки) генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев назвал заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ударом в спину президенту и попыткой госпереворота. Он призвал бойцов одуматься.

Видеообращение распространили российские военкоры в своих Telegram-каналах и госагентство «РИА Новости». Незадолго до этого также было опубликовано обращение генерала армии Сергея Суровикина с призывом «остановить колонны» и «вернуть их в пункты постоянной дислокации».

Господин Алексеев обратил внимание, что с первого дня существования ЧВК «Вагнер» выполнял вместе с компанией боевые задачи — в 2014–2016 годах. Он отметил, что взаимодействует с ЧВК и сейчас. «Я с огромным уважением отношусь ко многим бойцам и командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас — это вопиющий факт, который кроме как помешательством я не могу объяснить другими словами. <...> Какими бы ни были ваши намерения — благородными, может быть, как вам объяснили — это удар в спину стране и президенту. Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь. Не нужно это сейчас делать»,— сказал генерал-лейтенант в видеообращении.

Господин Алексеев считает, что Россия находится «в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир». По его мнению, на этом фоне действия ЧВК могут привести к «огромным потерям, в первую очередь — политическим». Генерал-лейтенант считает, что «подобная провокация могла быть сделана только врагами РФ». «Я прошу сейчас остановиться, никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны»,— добавил он.

Евгений Пригожин начал распространять сообщения с обвинениями в адрес Минобороны поздно вечером 23 июня. Минобороны назвало это «информационной провокацией». Спустя чуть больше часа Национальный антитеррористической комитет сообщил, что ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.