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Коммерсантъ FM
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Positive Technologies: санкции ЕС не повлияют на работу компании

Российская компания по кибербезопасности Positive Technologies, о включении которой в санкции Евросоюза (ЕС) было объявлено сегодня, 23 июня, сообщила, что это решение никак не влияет на ее бизнес. Санкции ввели из-за наличия у компании лицензии ФСБ, а получение этой лицензии обязательно для лидирующих игроков отрасли, пояснили в Positive Technologies.

Международные интересы компании не связаны со странами ЕС, сообщили в компании. Они сосредоточены на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Индии, ЮАР, Китая. Это регионы, готовые работать с компаниями из РФ, заявили в Positive Technologies.

«Все санкционные риски были нами отыграны несколько лет назад, когда мы перестроили свой бизнес и выработали новую стратегию, позволившую нам выйти на биржу, ежегодно наращивать объемы бизнеса и выпускать новые технологические решения, увеличивать число клиентов и формировать планы международной экспансии»,— заявили в компании (цитата по «РИА Новости»).

Санкции ЕС не влияют на деятельность компании, ее партнеров и клиентов, не касаются ее сотрудников, топ-менеджмента и акционеров, сообщили в Positive Technologies. Получение лицензии ФСБ там назвали обязательным условием для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности.

Мария Федотова

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