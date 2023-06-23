«Похоже, что Индия отдаляется от России»

Глава кабинета министров Индии Нарендра Моди совершил масштабный визит в США. Премьер выступил в Конгрессе и провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. Вашингтон, со своей стороны, готов поставить Нью-Дели современные технологии и новейшие вооружения. Кроме того, обе стороны выразили глубокую озабоченность ситуацией на Украине. При этом американский лидер во время официального протокола перепутал должность Моди, назвав его «президентом». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные события не идут на пользу российским интересам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

США — «самая старая» демократия, Индия — «самая крупная». Красная дорожка, выступление перед Конгрессом, почетный прием, многомиллиардные контракты, в том числе и в оборонной сфере. В частности, на индийских верфях, в том числе в штате Гоа, некогда столь популярном у россиян, будут ремонтироваться и обслуживаться боевые корабли ВМС США.

Собственно, почему возникли все эти яркие спичи о демократии в речи премьер-министра Индии? Представители западного мира, общественные активисты и даже сенаторы в США обвиняли да и продолжают обвинять Индию в нарушении прав человека, а самому Нарендре Моди, правда, пока он не был премьером, в свое время не выдавали американскую визу. Но Джо Байден не стал читать своему гостю по этому поводу нотаций.

Впрочем, переходим к сути. Нью-Дели нужны союзники — ему сложно, когда рядом такой большой и грозный, агрессивно развивающийся Китай. И Америке тоже непросто противостоять КНР, ей тоже нужна поддержка в регионе.

Нет ничего лучше, когда у таких больших стран есть общие интересы и практически нет противоречий. Конечно, неприятно, когда нарушаются права человека, но индийские власти пообещали исправиться. А если так, тогда вопрос снят с повестки дня.

Нет, Индия не станет немедленно проамериканской страной. Однако есть политическая целесообразность, которая диктует свои условия, так что приходится корректировать позицию.

Вот и получается, что «демократия в ДНК» у каждого индуса, а о том, что происходило некогда в штате Джамму и Кашмир, сейчас лучше и не вспоминать.

Россия ведь от Китая не защитит, а вот Америка как минимум поможет, из этого, наверное, и следует исходить в дальнейшем. Выступая в Конгрессе США, Нарендра Моди коснулся и украинской темы — призвал к диалогу и сказал, что мир должен сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и страдания людей. То, что происходит, — плохо, и глава индийского правительства с этим согласен.

В целом очень похоже, что Индия с каждым днем все дальше от России, и это тоже неизбежность, потому что нельзя дружить и с Москвой, и с Вашингтоном одновременно, как бы этого ни хотелось. Политика, конечно, дело циничное, но после красных дорожек и выступлений в Конгрессе придется все-таки как-то идти навстречу коллегам по развитию демократии.

В этой связи самое интересное — это будущее БРИКС. Насколько западные бывшие партнеры сумеют внести разлад в эту организацию? Все возможно, Индия и Китай — соперники, при этом они являются членами объединения. Россия при этом находится под санкциями Запада, с которым и Нью-Дели, и, что самое интересное, Пекин тоже активно сотрудничают на многие-многие миллиарды долларов. Так что дружба с Москвой чревата минимум финансовыми потерями.

Так может показаться, что все это очень похоже на нонсенс. Но как бы то ни было, визит Моди в США будет иметь далеко идущие политические последствия. Мир меняется на глазах: складываются блоки, новые отношения. Придется что-то с этим делать.

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