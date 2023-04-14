Минэкономики: нефтегазовый экспорт РФ в 2023 году снизится в реальном выражении на 6,7%

Нефтегазовый экспорт в 2023 году сократится на 6,7% в реальном выражении, в 2024–2026 годах он будет расти со средним темпом 2,9% в год. Об этом говорится в сценарных условиях функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономики.

«В 2023 году нефтегазовый экспорт сократится на 6,7% в реальном выражении, ненефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации поставок в дружественные и нейтральные страны»,— говорится в документе. «Нефтегазовый экспорт в 2024–2026 годах будет расти со средним темпом 2,9% в год в реальном выражении. При этом ненефтегазовый экспорт будет расти опережающими темпами (в среднем на 4,1% в год)»,— прогнозирует министерство.

Также Минэкономики уточнило прогноз по ВВП России. В феврале 2023 года сокращение ВВП в годовом выражении, по оценке министерства, составило 2,8% год к году после 2,9% год в году в январе, следует из документа. Ранее Минэкономики оценивало спад ВВП в феврале на 3,1% в годовом выражении.

Восстановительный рост ВВП в 2024 году составит 2,0%, далее рост ускорится до 2,8% в 2026 году, что будет обеспечено в основном внутренним спросом, говорится в сегодняшнем документе.

Инфляция в конце 2023 года составит 5,3% декабрь к декабрю 2022 года, также сообщает министерство. «Инфляция в условиях завершения перестройки производственно-логистических цепочек выйдет на целевой уровень Банка России 4% уже в 2024 году и сохранится на этом уровне в 2025–2026 годах»,— говорится в прогнозе.

Нефтегазовые доходы по итогам первого квартала 2023 года составили 1,635 трлн руб., снизившись на 45% год к году в результате сокращения котировок российской нефти Urals и сокращения объемов экспорта природного газа. Согласно прогнозу Минфина, нефтегазовые доходы могут начать постепенно восстанавливаться на фоне сокращения дисконта на Urals.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дотянуть до базы».

Мария Федотова