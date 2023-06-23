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Коммерсантъ FM
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Гендиректор «Росатома» и глава МАГАТЭ обсудили в Калининграде безопасность Запорожской АЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели консультационную встречу в Калининграде и обсудили меры безопасности на Запорожской АЭС. Подробности их переговоров привела пресс-служба «Росатома».

Фото: «Росатом»

Фото: «Росатом»

Как уточнили в «Росатоме», в ходе переговоров Алексей Лихачев рассказал главе МАГАТЭ о мерах, принимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Также стороны обсудили итоги поездки Рафаэля Гросси на станцию 15 июня. «Гендиректор агентства в ходе поездки на станцию смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции»,— отметили в «Росатоме».

Кроме господина Лихачева российскую делегацию представляли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, а также и. о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков. Со стороны МАГАТЭ также приняли участие заместители господина Гросси Массимо Апаро и Лиди Эврар.

«Лихачев и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас мы ожидаем от секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры»,— сообщила пресс-служба «Росатома».

МАГАТЭ об итогах переговоров пока не сообщало.

15 июня Рафаэль Гросси в третий раз с сентября 2022 года посетил Запорожскую АЭС. Целью его визита была необходимость оценить последствия разрушения каховской плотины и обмеления водохранилища для ЗАЭС. По итогам осмотра господин Гросси заявил, что воды в пруду-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы станции, дополнительные меры не требуются.

Станция с осени 2022 года не вырабатывает электроэнергию, но реакторы и другое оборудование все равно необходимо охлаждать. Основной источник «внешней воды» для ЗАЭС — собственный пруд-охладитель, который соединен с Каховским водохранилищем продувочным каналом для циркуляции воды и наполнения.

Подробнее о визите главы МАГАТЭ — в материале «Ъ» «На атомной станции сойду».

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