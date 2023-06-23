«Башнефть» выплатит дивиденды за 2022 год в размере 199,89 рублей на акцию

Акционеры «Башнефти» одобрили выплату дивидендов в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции за 2022 год. Компания направит на выплаты 35,507 млрд руб. Датой закрытия реестра определили 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Часть чистой прибыли в размере 72,57 млрд руб. за 2022 год решили не распределять. Отметим, что «Башнефть» не раскрывала финансовую отчетность за прошедший год ни по РСБУ, ни по МСФО.

В 2021 году чистая прибыль «Башнефти» составила 84,9 млрд руб. Компания выплатила дивидендов в 117,29 рублей на обыкновенную и привилегированную акции. На их выплату направили 20,834 млрд руб. — 24,5% прибыли.

Олеся Павленко