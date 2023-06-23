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Коммерсантъ FM
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Украина сообщила о получении 51 тела бойцов ВСУ

Министерство реинтеграции Украины сообщило в Telegram, что с Киеву были возвращены тела 51 погибшего военнослужащего. Россия об обмене пока не сообщала.

В ведомстве не привели подробностей обмена. Там добавили, что он прошел при поддержке Службы безопасности Украины (СБУ), Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других силовых ведомств.

В последний раз об обмене телами погибших военных сообщалось 30 мая. Тогда Украина сообщила, что вернула 79 тел погибших военнослужащих. Российская сторона об обменах или передаче тел не сообщала.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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