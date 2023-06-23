Круизный лайнер «Князь Владимир» совершил тестовый переход из Сочи в Сухум

Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в абхазский порт Сухум в рамках первого тестового перехода. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал теплохода «Князь Владимир» Фото: портал теплохода «Князь Владимир»

В первый рейс теплоход отправился 15 июня, о чем сообщила пресс-служба компании «Морские круизы». В Сухуме судно простоит до 24 июня. На борту находились 150 человек, 54 из которых — пассажиры.

«Круиз будет длиться пять дней, три из которых лайнер будет стоять в абхазском порту. За сезон — с 29 июня по 11 сентября, состоится 11 круизов»,— говорится в сообщении.

Компания «Черноморские круизы», выступающая оператором теплохода «Князь Владимир», объявила о начале навигации 31 мая текущего года. Ранее в Сочинском морпорту опровергли сведения о том, что лайнер будет выполнять рейсы из Сочи в Крым.

Анастасия Донскова

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