Круизы на лайнере «Князь Владимир» из Сочи в Крым отменили в 2023 году

Круизный лайнер «Князь Владимир» не будет ходить в 2023 году из Сочи в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АО «Морпорт Сочи».
Фото: официальный сайт теплохода «Князь Владимир»
Девятипалубный лайнер перенаправят в Абхазию. Решение о рейсах в Сухум примут в ближайшее время.
В компании Sochi SunMarina отметили, что судно также планируют запустить по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи.
Ранее первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк заявил, что лайнер начнет осуществлять рейсы из Сочи в Севастополь в июне текущего года.
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