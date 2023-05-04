Круизы на лайнере «Князь Владимир» из Сочи в Крым отменили в 2023 году

Круизный лайнер «Князь Владимир» не будет ходить в 2023 году из Сочи в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АО «Морпорт Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт теплохода «Князь Владимир» Фото: официальный сайт теплохода «Князь Владимир»

Девятипалубный лайнер перенаправят в Абхазию. Решение о рейсах в Сухум примут в ближайшее время.

В компании Sochi SunMarina отметили, что судно также планируют запустить по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи.

Ранее первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк заявил, что лайнер начнет осуществлять рейсы из Сочи в Севастополь в июне текущего года.

Анастасия Донскова

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