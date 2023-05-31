Оператор объявил начало навигации теплохода «Князь Владимир» из Сочи в Абхазию

Компания «Черноморские круизы», выступающая оператором теплохода «Князь-Владимир» объявила о начале навигации, в рамках которой судно будет осуществлять рейсы из Сочи в Абхазию. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Черноморские круизы» Фото: портал ООО «Черноморские круизы»

В первый рей с лайнер выйдет 29 июня. Навигация продлится до 11 сентября текущего года. В расписании теплохода, согласно данным портала оператора, указано, что круиз из Сочи в Сухум и в обратном направлении продлится пять дней. Стоимость путешествия варьируется от 37,7 тыс. руб. до 114 тыс. руб.

Ранее в АО «Морпорт Сочи» заявили, что теплоход «Князь Владимир» не будет ходить в 2023 году из Сочи в Крым, несмотря на то, что об открытии маршрута из Краснодарского края в Севастополь и Ялту объявил первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк. На портале лайнера опубликовано расписание круизов по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь — Сочи с указанием об ожидании утверждения от оператора.

Анастасия Донскова

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