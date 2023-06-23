Особый противопожарный режим в Тюменской области отменят с 26 июня

В Тюменской области особый противопожарный режим отменяется с 26 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса опасности.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, глава региона призвал жителей Тюменской области строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

Напомним, особый противопожарный режим в регионе ввели с 3 апреля. Во время его действия тюменцам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор. С 1 июня в регионе отменен режим ЧС из-за пожаров. Губернатор Александр Моор заявлял, что за разглашение данных о лесных поджигателях будут выплачивать 40 тыс. руб., а за помощь в задержании — 50 тыс. руб.

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