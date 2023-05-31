В Тюменской области с 1 июня отменяется режим ЧС, который вводили из-за пожаров

На территории Тюменской области с 1 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации (ЧС), соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства. Режим ЧС был введен с 7 мая из-за бушующих в области пожаров.

По данным правительства, на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, который введен 3 апреля. Тюменцам запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор заявил, что за разглашение данных о лесных поджигателях будут выплачивать 40 тыс. руб., а за помощь в задержании — 50 тыс. руб.

Полина Хабарова

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