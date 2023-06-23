Мать Илона Маска отменила его бой с Марком Цукербергом

Мэй Маск, мать американского бизнесмена Илона Маска, заявила, что отменила бой сына с сына с главой корпорации Meta (запрещена в России как экстремистская) Марком Цукербергом. Ранее они обещали подраться в клетке в Лас-Вегасе, чтобы выяснить отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэй Маск,

Фото: Caitlin Ochs / Reuters Мэй Маск,

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«На самом деле, я отменила бой. Я не сказала им еще. Но я продолжу говорить, что бой отменен просто на всякий случай»,— написала госпожа Маск в Twitter.

Мэй Маск добавила, что поединок между Илоном Масков и Марком Цукербергом должен пройти только на словах. «Побеждает тот, кто окажется смешнее»,— добавила она. В ответ Илон Маск отправил ей смеющийся смайлик.

Накануне Илон Маск написал в Twitter, что «готов к драке в клетке» с господином Цукербергом. Тот 21 июня в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) ответил ему: «Отправьте мне координаты». Миллиардеры условились, что бой пройдет в Лас-Вегасе.

Олеся Павленко