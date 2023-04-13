Песков: российские специалисты отреагируют на решение суда в Гааге о выплате «Нафтогазу» $5 млрд

Российские специалисты проанализируют решение суда в Гааге о взыскании с России в пользу украинской компании «Нафтогаз» компенсации в размере $5 млрд. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

«Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение вместе с тем новое. Нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, 13 апреля, украинская сторона сообщила, что Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге потребовал от России выплатить компании «Нафтогаз» компенсацию в размере $5 млрд из-за утраты активов в Крыму. Кроме этого, Москва должна компенсировать расходы на арбитражное производство. Решение в пользу Киева было вынесено еще в 2019 году, вторая стадия арбитражного производства касалась размера компенсации. Минюст РФ заявил о непризнании решения Третейского суда.

Подробнее о — в материале «Ъ» «"Нафтогаз" требует от России $5,2 млрд».

Милена Костерева