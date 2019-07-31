«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

НАК «Нафтогаз Украины» конкретизировала свои требования к России по компенсации ущерба, вызванного утратой активов в Крыму. Госкомпания оценивает ущерб в $5,2 млрд. Решение Третейского суда в Гааге ожидается не ранее конца 2020 года.

НАК «Нафтогаз Украины» и входящие в него предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере убытков, «причиненных экспроприацией активов группы “Нафтогаз” в Крыму». Об этом 31 июля сообщила компания. Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

До присоединения Крыма к России «Нафтогаз» владел на полуострове рядом крупных активов, в том числе дочерним «Черноморнефтегазом» с добычей около 1,6 млрд кубометров газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа. В ноябре 2016 года «Нафтогаз», а также связанные с ним и подконтрольные ему «Черноморнефтегаз» (зарегистрированный в Киеве), «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины» подали требование в Гаагский арбитраж о взыскании с РФ своих потерь в размере $5 млрд, включая запасы нефти и газа на шельфе Крыма.

Компания обвинила Россию в нарушении межправсоглашения между Россией и Украиной о защите инвестиций.

При этом еще в мае 2018 года украинские компании выиграли первый иск в Гааге по крымским активам: тогда Третейский суд постановил взыскать с России убытки, возникшие у ряда украинских компаний, связанных с Игорем Коломойским и владевших недвижимостью и гостиницами в Крыму. А в марте 2019 года Гаагский арбитраж подтвердил свою юрисдикцию по спору «Нафтогаза» с РФ и согласился его рассматривать.

Наталья Скорлыгина