СМИ: в одном из районов Киева объявлена всеобщая мобилизация

В Оболонском районе Киева объявлена всеобщая мобилизация. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Оно ссылается на приказ военкома Оболонского района Алексея Привала от 19 июня.

Издание обращает внимание, что приказ подписан по системе одной повестки. Это значит, что все военнообязанные Оболонского района (не только прописанные, но и проживающие в нем) должны явиться в военкомат в десятидневный срок — и не важно, получали они лично повестку и мобилизационное распоряжение или нет.

Власти Киева решение военкома Оболонского района пока не комментировали.

16 июня сообщалось, что всеобщая мобилизация была объявлена на территории Ивано-Франковской области. Военный комиссар этого региона подписал приказ о переходе на систему одной повестки, обязав всех военнообязанных жителей области в десятидневный срок явиться в военкоматы. В областной администрации пояснили, что речь об отправке мобилизованных на фронт на данный момент не идет, а явиться в военкоматы гражданам необходимо для сверки данных.

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Александр Кислов