Дюков связал переход РФС в Азию с итогами переговоров c UEFA

Российский футбольный союз (РФС) сохраняет возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, но продолжает вести консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Об этом сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Дюков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«У нас продолжаются консультации с UEFA, мы пока не комментируем ход этих консультаций. Возможность перехода в Азию существует, и если мы ее будем реализовывать, то по договоренности с UEFA»,— сообщил господин Дюков в разговоре с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня советник главы UEFA по национальным ассоциациям Йозеф Климент выразил уверенность, что российским клубам и сборным скоро можно будет встречаться с соперниками в международных матчах. Представитель FIFA Хайди Беха сказала, что федерация благодарит РФС за сотрудничество.

31 марта Александр Дюков заявлял, что РФС ставит своей целью возвращение в Европу, но сохраняет вариант с переходом в Азию. В декабре 2022 года РФС обсуждал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Тогда же совместно с UEFA было принято решение о создании рабочей группы, целью которой является выработка «дорожной карты» по скорейшему возвращению российских команд на международные турниры.

Весной 2022 года, вскоре после начала военной операции РФ на Украине, FIFA и UEFA отстранили российские команды от участия в турнирах. Попытка РФС опротестовать эти решения в Спортивном арбитражном суде успехом не увенчалась. В сентябре UEFA не допустила сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. По первенству мира 2026 года пока никакого решения не принято.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Российский футбол не готов к смене прописки».

Александр Кислов