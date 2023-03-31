РФС стремится обратно в Европу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация ставит своей целью возвращение в Европу, но сохраняет вариант с переходом в Азию. В феврале 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. «Решение о приостановке нашего участия принимали FIFA и UEFA, им его и отменять. Выход из UEFA и переход в Азию может состояться уже в апреле? Теоретически возможно все, но мы делаем ставку на то, чтобы договориться о возвращении в Европу. Но рассматриваем все варианты»,— сказал господин Дюков журналистам по итогам состоявшегося в четверг заседания исполкома РФС.

В декабре РФС обсуждал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Тогда же совместно с UEFA было принято решение о создании рабочей группы, целью которой является выработка дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд на международные турниры. «Вопроса Азии не было в повестке исполкома. Было понятно, что его было преждевременно вносить. Мы хотели к 1 апреля подойти с согласованной с UEFA и FIFA дорожной картой, но это были ориентировочные сроки. Нам не главное, чтобы к 1 апреля определиться и принять любое решение. Главное — решить вопрос скорейшего возвращения наших команд к международным матчам, важнейшая задача — участие в отборе на следующий чемпионат мира. Есть определенный прогресс, но мы договорились с UEFA, что не комментируем предварительные результаты»,— сказал Александр Дюков.

«РИА Новости»