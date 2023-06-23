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Коммерсантъ FM
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ОНФ призвал к мораторию на продажи книг Полозковой в связи с ее словами о покушении на Прилепина

Письмо в адрес президента Российского книжного союза Сергея Степашина, подписанное руководителем исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Михаилом Кузнецовым, содержит призыв «рассмотреть возможность обращения к книжным торговым сетям и магазинам с предложением выразить свою гражданскую позицию и ввести добровольный мораторий на продажу книг Веры Полозковой».

Поэтесса Вера Полозкова (родилась в 1986 году) — автор ряда книг для детей и взрослых. В 2022 году после начала специальной военной операции она покинула Россию. Внимание ОНФ привлек комментарий госпожи Полозковой к покушению на писателя и политика Захара Прилепина в мае 2023 года: господин Прилепин был ранен, находившийся вместе с ним Александр Шубин погиб, арестованный по обвинению в теракте признал, что действовал по заданию украинских спецслужб. Госпожа Полозкова, в 2017 году публично обещавшая открыть «бутылку лучшего шампанского», когда Захару Прилепину «наконец отстрелят башку», после покушения заявила, что исполнители «не дотянули до шампанского… Максимум пивко».

«Поэтесса живет за границей и выступает с такими циничными и антигуманными заявлениями, при этом книги Веры Полозковой активно продаются в российских книжных магазинах, и она продолжает получать за это авторские отчисления,— написал господин Кузнецов.— Уверен, что для предприятий книжной отрасли финансировать человека, оправдывающего терроризм и убийство российских граждан, морально неприемлемо».

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