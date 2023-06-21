АТОР: туроператоры начали возвращать горящие туры в Турцию

Российские туроператоры начинают предлагать горящие туры в Турцию, дисконт может достигать 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В частности, компания Fun&Sun предлагает по цене от 50 тыс. руб. недельные туры на двоих в Анталью (четырехзвездный отель) с отправлением в конце июня.

Как передает АТОР, стоимость горящих туров Fun&Sun в Анталью на двоих с заселением в пятизвездный отель начинается с 64 тыс. руб. Аналогичные туры в пятизвездные отели в Бодруме стоят от 120 тыс. руб., четырехзвездные — от 100 тыс. руб. Цены недельных туров на двоих в отели категории «четыре звезды» в Даламане начинаются в Fun&Sun с 86 тыс. руб., в отели «пять звезд» — со 106 тыс. руб., сообщает АТОР.

При этом туроператор предупредил, что популярные отели стоит бронировать заранее, потому что они могут оказаться «в стопе» за несколько недель до предполагаемой даты вылета. «Мы рекомендуем туристам при наличии особых пожеланий к объекту размещения и категории номера не откладывать покупку тура на последний момент, тем более что и на дальние даты есть много интересных акций, позволяющих туристам сэкономить»,— отметили в Fun&Sun.

Как сообщает АТОР, появление горящих путевок в Турцию стало возможным в том числе за счет расширения полетных программ на турецких направлениях.

В начале июня вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил «Ъ FM», что спрос на туры в Турцию растет, в том числе и в премиальном секторе. При этом цены на премиальный отдых в Турции нынешним летом сравнялись со стоимостью поездок в экзотические страны. А пятизвездные гостиницы подорожали минимум на 15% по сравнению с прошлым сезоном.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Турция сравняла счет».

Эрдни Кагалтынов