СвЖД назначила дополнительные поезда к черноморскому побережью

На Свердловской железной дороге (СвЖД) назначили дополнительные поезда в направлении черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в целом за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами вблизи Черного моря запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Дополнительные поезда назначили по маршрутам:
- №290/289 Екатеринбург — Анапа
- №523/524 Екатеринбург — Имеретинский Курорт
- №525/526 Екатеринбург — Новороссийск
- №522/521 Приобье — Новороссийск
- №497/498 Нижневартовск — Анапа — Тюмень
- №557/558 Тюмень — Анапа
- №557/503 Тюмень — Анапа — Уфа
- №499/493 Тюмень — Анапа — Ульяновск
- №499/500 Тюмень — Анапа — Новый Уренгой
- №589/590 Тюмень — Имеретинский Курорт
- №589/590 Тюмень — Имеретинский Курорт — Уфа
Данные поезда уже добавлены в расписание на июнь-август по отдельным датам. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.
Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на летний сезон назначен 21 дополнительный пригородный поезд. Электрички курсируют на направлениях: из Екатеринбурга в Полевской, Ревду, Мурзинку, до станций Храмцовская и Дружинино. Из Нижнего Тагила — в Кушву и Невьянск, из Серова в Бокситы.