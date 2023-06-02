СвЖД назначила дополнительные поезда к черноморскому побережью

На Свердловской железной дороге (СвЖД) назначили дополнительные поезда в направлении черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в целом за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами вблизи Черного моря запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Дополнительные поезда назначили по маршрутам:

№290/289 Екатеринбург — Анапа

№523/524 Екатеринбург — Имеретинский Курорт

№525/526 Екатеринбург — Новороссийск

№522/521 Приобье — Новороссийск

№497/498 Нижневартовск — Анапа — Тюмень

№557/558 Тюмень — Анапа

№557/503 Тюмень — Анапа — Уфа

№499/493 Тюмень — Анапа — Ульяновск

№499/500 Тюмень — Анапа — Новый Уренгой

№589/590 Тюмень — Имеретинский Курорт

№589/590 Тюмень — Имеретинский Курорт — Уфа

Данные поезда уже добавлены в расписание на июнь-август по отдельным датам. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на летний сезон назначен 21 дополнительный пригородный поезд. Электрички курсируют на направлениях: из Екатеринбурга в Полевской, Ревду, Мурзинку, до станций Храмцовская и Дружинино. Из Нижнего Тагила — в Кушву и Невьянск, из Серова в Бокситы.

Диана Сунагатуллина

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