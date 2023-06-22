МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Кремлев

Члены исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 22 июня проголосовали против признания Международной ассоциации бокса (IBA). Ее возглавляет россиянин Умар Кремлев. Эта ассоциация оставалась одной из немногих, кто допускал россиян к соревнованиям под своей эгидой без ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За отзыв признания IBA на внеочередной сессии исполкома МОК проголосовали 69 человек, против — один, 10 человек воздержались от голосования, сообщает ТАСС.

Кроме того, члены исполкома МОК рекомендовали запретить IBA проводить турнир по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Гендиректор МОК Кристоф де Кеппер призвал лишить IBA права проводить турнир по боксу на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Весной 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия в соревнованиях россиян. Однако IBA осенью 2022 года этот запрет отменила и разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться под собственным флагом. Это привело к бойкоту ташкентского чемпионата мира 17 странами, включая те, что играют ведущие роли в боксе, например США и Великобританию. В связи с этим МОК заявил о необходимости санкций в отношении IBA.

IBA в статуте главной мировой боксерской структуры, признанной Международным олимпийским комитетом, вскоре может заменить объединение World Boxing, созданное весной 2023 года странами, которые бойкотировали официальные соревнования IBA.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Международной боксерской ассоциации угрожают нокаутом».

Александр Кислов