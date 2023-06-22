Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил три проекта на 4,5 млрд рублей

Три инвестиционных проекта с общим объем инвестиций 4,5млрд руб. получили поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны «Кулибин». Новыми резидентами ОЭЗ станут компании ООО «ТПК "Евросталь"»,ООО «Альтум» и ООО «Хома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, ООО «Хома» станет второй «дочкой» ООО «Компания Хома», которая стала резидентом ОЭЗ «Кулибин». Ранее резидентство получило ООО «Хома Адгезив». Новое предприятие будет специализироваться на производстве сополимер-акриловых дисперсий и смол, поливинилацетатных водно-дисперсионных и клеевых материалов, применяемых в производстве нетканых материалов, в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной промышленности. Мощность предприятия составит 36 тыс. т продукции в год. Объем инвестиций в проект составит почти 2 млрд руб.

ООО «ТПК "Евросталь"» планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Объем инвестиций составит почти 356 млн руб. Благодаря его реализации будет создано 92 рабочих места. В частности, планируется создать подразделение по выпуску теплиц, в котором также будут использоваться стальные трубы собственного производства.

ООО «Альтум» создает в особой экономической зоне производство металлоконструкций промышленного назначения. В месяц компания готова выпускать до 1 тыс. т продукции из комплектующих собственного производства. Объем инвестиций в проект составит 2,25 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОЭЗ «Кулибин» создана в мае 2020 года в Дзержинска. Ее площадь составляет 724 га. Для ее резидентов ставки по налогу на прибыль составляют 2% в первые пять лет, до 5% — следующие пять лет и 14,5% — в дальнейшем. Также для них действуют нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

Андрей Репин