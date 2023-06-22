Песков назвал ложью заявление Зеленского о планах России подорвать ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах российских военных подорвать Запорожскую АЭС. Господин Песков назвал это утверждение «очередной ложью».

«Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

16 июня в интервью NBC News Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС. «Россия хочет подорвать АЭС. Потому что, так же как и с дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта»,— сказал украинский президент. Сегодня Владимир Зеленский вновь обвинил Россию в таких планах. Он сообщил, что получил эти данные во время совещания с разведкой.

20 июня с аналогичным заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он утверждал, что российская сторона заминировала Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».