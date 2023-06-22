Президент клуба «Ахмат», тяжело ранивший главу отделения федерации бокса в Ангарске, помещен под стражу

Ангарский городской суд Приангарья 22 июня заключил под стражу на два месяца 33-летнего руководителя местного бойцовского клуба «Ахмат» Василия Мурачева, который 20 июля в кафе города Ангарска устроил перестрелку. В результате был тяжело ранен 34-летний руководитель городского отделения региональной федерации бокса Александр Ракислов, а его друг скончался в больнице.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый взят под стражу как фигурант уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

«20 июня в дневное время в кафе в городе Ангарске произошел конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов в оппонентов, ему самому были нанесены ножевые ранения. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, после чего правоохранители нашли его в больнице. Из медучреждения он был выписан 21 июня. Один из участников конфликта до сих пор находится под наблюдением врачей»,— уточняется в сообщении.

В региональном СКР также добавили, что заключенный под стражу инициатор конфликта «в 2022 году был осужден за вымогательство и грабеж имущества бывшего завода металлоконструкций в поселке Мегет на сумму свыше 7 млн руб.». Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, Мурачев «оказался на свободе гораздо раньше срока, так как заключил контракт и участвовал в СВО в составе ЧВК "Вагнер"».

Влад Никифоров, Иркутск