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Коммерсантъ FM
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В Ангарске президент местного клуба «Ахмат» тяжело ранил из пистолета главу отделения федерации бокса

В городе Ангарске Иркутской области в одном из кафе 20 июня был смертельно ранен 34-летний руководитель городского отделения региональной федерации бокса Александр Раскислов. Как сообщает пресс-служба СКР Приангарья, позднее в больнице скончался его знакомый, 40-летний мужчина, находившийся с ним в кафе. Ведомством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

«По версии следствия, 20 июня в 12 часу дня в одном из кафе в 182 квартале города Ангарска произошла стрельба. Мужчина зашел в заведение с пистолетом и произвел несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненного мужчины, с целью отомстить, взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанес удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который в свою очередь произвел выстрел в сторону оппонента»,— говорится в сообщении.

В настоящее время второй потерпевший — сорокалетний мужчина, а также зачинщик конфликта, 33-летний руководитель местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев находятся в больнице.

«Нападавший пока не задержан, но взят под охрану в больничной палате»,— прокомментировали «Ъ» в СКР. В ведомстве также упоминают, что «подозреваемый и потерпевшие характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности».

Прокуратура Ангарска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СКР. Законность принятых следствием решений также будет проверена прокуратурой.

Влад Никифоров, Иркутск

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