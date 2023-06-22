Все новые российские фрегаты и корветы оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов заявил, что все строящиеся и новые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», передает «РИА Новости» с полей Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Циркон» — гиперзвуковая ракета морского базирования. Как сообщал ранее президент России Владимир Путин, ракета способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (в девять раз превышает скорость звука), обладает дальностью более 1 тыс. км.

«Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже. Мы не отказываемся от (крылатых ракет.— “Ъ”) "Ониксов" и "Калибров", они доказали свою высокую надежность»,— сказал господин Евменов.

23 февраля Владимир Путин анонсировал развертывание пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки ракет «Циркон». Вчера, 21 июня, президент на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве заявил, что «Сарматы» в ближайшее время заступят на боевое дежурство.

Подробнее о встрече Владимира Путина с выпускниками военных вузов — в материале «Триада покажет три ада».

Эрдни Кагалтынов