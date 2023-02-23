Путин анонсировал развертывание «Сармата», массовые поставки «Циркона» и новые атомные подлодки

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. Ожидаются первые развертывания пусковых установок ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут еще три атомных подводных крейсера.

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой»,— сказал господин Путин в поздравлении ко Дню защитника Отечества.

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». «Циркон» — гиперзвуковая ракета морского базирования. Как сообщал ранее Владимир Путин, способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. «Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, его носитель — перехватчик МиГ-31К. Как сообщалось ранее, скорость ракет в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км.

Глава государства сообщил, что с принятием в боевой состав ВМФ подводного крейсера «Император Александр III» проекта «Борей-А» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. По его словам, «в ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта».

Президент пообещал, что Россия, «опираясь на реальный боевой опыт», будет вести «сбалансированное, качественное развитие всех составляющих» вооруженных сил, а также совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. «Прочная основа здесь --- солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой»,— добавил он.

Владимир Путин сообщил, что российские войска будут «насыщать передовой техникой». Речь идет о «новых ударных системах, средств разведки и связи, беспилотниках и артиллерийских комплексах». «Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил»,— сказал глава государства.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на официальных представителей США сообщил, что во время визита президента Джо Байдена на Украину Россия провела испытание ракеты «Сармат», но ее запуск оказался неудачным. Утверждалось, что Москва заранее уведомила об этом Вашингтон. Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя эту информацию, заявил, что в публичном пространстве в последнее время появляется много «вредоносных вбросов». Он призвал не доверять всему, что появляется в СМИ, «тем более если источником выступает CNN».

Леонид Уварчев