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Коммерсантъ FM
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Путин: «Сарматы» с новой тяжелой ракетой скоро заступят на боевое дежурство

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят стратегические ракетные комплексы «Сармат». По словам главы государства, они будут оснащены новой тяжелой ракетой.

«Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой»,— сообщил господин Путин.

Президент подчеркнул, что вооружение российской ядерной триады позволяет «эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил».

«Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования 5-го поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода».

В феврале Владимир Путин уже анонсировал, что Россия в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде. По его словам, помимо развертывания «Сарматов» также ожидаются продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». В ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут еще три атомных подводных крейсера, отмечал президент РФ.

Александр Кислов

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