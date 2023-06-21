Триада покажет три ада

21 июня президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД) встретился с выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН РФ. В общем, со всеми. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что никогда еще на такого рода ежегодных встречах президент не произносил таких слов, как в этот раз. И не звучали в БКД такие стихи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин слушал стихи с особым чувством

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин слушал стихи с особым чувством

Фото: пресс-служба президента РФ

С первых слов Владимира Путина стала ясна нерушимость общих канонических принципов идеологического обоснования начала СВО:

— В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность России и ее право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м — крымчане и севастопольцы!

Здесь все зацементировано, а если надо, то и заминировано.

— С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения специальной военной операции,— добавил президент,— продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы.

Вот чем во всех отношениях безусловно хороша СВО — бесценным опытом.

Цены этому опыту и правда нет.

— Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности,— продолжил Владимир Путин.— Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Да, никто не должен расслабляться. Все должны напрягаться. Триада там, где надо, и такая, какая есть. И пусть у «Сармата» был пока только один испытательный пуск, но сейчас день, как известно, идет за год, и любое время является ближайшим.

— В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил. Так, в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А»,— сообщил президент.— В январе 2023 года на боевое дежурство, боевую службу вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Он предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах и оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ну и так уже не по себе было. Теперь уже не до себя. И ни до чего. И лучше не думать об этом.

— Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил,— казалось, успокаивал, а на самом деле сдерживал господин Путин.— Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов.

А вот не сказать, что стало как-то спокойней на душе.

Господин Путин, конечно, использует любую возможность, чтобы рассказать населению, как у нас все безукоризненно получается, ибо населению это очень и очень нужно:

— В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы... Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов (Как считают на Западе, успешная постановка идет из Ирана, а все остальное — постановка, но это не может быть так.— А. К.), роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск (Не в Иране, а где надо; не скажем никому, где.— А. К.). Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.

Отечественный ОПК — главный бенефициар этих слов.

Я вот вспоминаю вечеринку компании VK на ПМЭФ-2023 и как самозабвенно и сосредоточенно плясал там в некотором одиночестве с полуприкрытыми глазами один из топ-менеджеров Уралвагонзавода — и теперь я слишком хорошо понимаю почему.

Министр обороны Сергей Шойгу был более предметен:

— Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму. В этих жестких условиях вы приступаете к практической деятельности в войсках.

Выпускники должны отчетливо понимать, что, во-первых, им надо будет воевать против коллективного Запада, а во-вторых — что им надо будет воевать.

И если кто-то, поступая в военное училище, не думал об этом или не понимал, давая присягу, то теперь поймет. Но присутствующие в зале понимали, так как они были лучшими.

— От вас потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность,— с большой долей вероятности предположил Сергей Шойгу.— Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции! Будьте предельно внимательны к подчиненным и берегите их. Всегда помните: вы — офицеры, и ваш долг — быть первыми во всем.

То есть это не тот случай, когда следует беречь себя.

От имени выпускников выступил генерал-майор Александр Токарев:

— Как и более 80 лет назад (близится годовщина Курской битвы.— А. К.), нацизм поднял голову и пытается повелевать миром! Мы этого не допустим! Дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, храбрость и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны... Нас обучали педагоги, многие из которых на практике при проведении специальной военной операции приобрели боевой опыт в условиях современного вооруженного противостояния!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди выпускников встречались выпускницы

Фото: пресс-служба президента РФ Среди выпускников встречались выпускницы

Фото: пресс-служба президента РФ

И таких все больше. Наверное, уже почти все.

После этого Александр Токарев изысканно поблагодарил Владимира Путина, казалось, за его решение о начале СВО, и следовало признать — так еще не смог никто:

— Разрешите выразить лично вам, товарищ Верховный главнокомандующий, министру обороны слова глубокой признательности за созданные условия для обучения науке побеждать!

На самом деле Александр Токарев, скорее всего, имел в виду возможность для иногородних проживать в общежитии и полную обеспеченность учащихся учебными пособиями.

И хотя ситуация не обязывала, Верховный главнокомандующий решил, что последнее слово должно быть за ним:

— Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!

Такие слова он употребил на этом собрании впервые.

Владимир Путин хотел, чтобы выпускники прочувствовали и запомнили этот момент. Он хотел быть эмоциональным сейчас.

И он хотел, чтобы им было на кого уповать.

На этом не закончилось. После того как Владимир Путин в Александровском зале лично поприветствовал нескольких лучших из лучших выпускников (чтобы заслужить это звание, требовалось еще и пройти карантин) и сфотографировался с ними, он по просьбе одного из выпускников, подполковника Ильи Мельникова, выслушал его стихи.

— Я около года назад сочинил стихотворение,— признался Илья Мельников.

— Да ладно! — не поверил Верховный.

— Да чтоб я...— чуть было не ответил, мне показалось, выпускник.

Но и не промолчал. А прочитал стихотворение:

— Бомбера с боевого курса не свернуть,

И это не пустой звук, это правда.

А в чем же выражения такого суть?

А в том, что выполнить задачу –— это главное.

Когда под градом пуль сражается пехота,

На выручку всегда летят они,

Бомбить врага — бомберская работа!

Попробуй тут — сверни!

Нам завещал и Плотников, и Полбин

Ломать фашистской сволочи хребет,

И мы слова героев наших помним

И не свернем, назад дороги нет!

Как в те далекие года, так и сегодня

Идет борьба со злом! Бомберы мы!

Свое предназначенье помним

И с боевого курса не свернем!

Когда огонь зениток встретил залпом,

Когда подбит и кровь течет с лица,

Ну что ж, встречайте, суки, папу!

Бомбер работу будет делать до конца!

Стены Александровского зала давно, а может, и никогда не слышали стихов (в отличие от стен Екатерининского), тем более таких, и к тому же от первой до последней строчки.

— «Встречайте, суки, папу!..» — это последние слова героя Российской Федерации подполковника Антонова Александра Сергеевича,— досказал Илья Мельников.

Владимир Путин, похоже, знал, чьи это слова.

— Он повторил подвиги Великой Отечественной войны,— кивнул Владимир Путин.— Гастелло был не один...

— Так точно, с Бурденюком (Анатолий Бурденюк — штурман в экипаже Николая Францевича Гастелло. А также с Алексеем Калининым и Григорием Скоробогатым.— А. К.)!

— Не-е-т...— не согласился Владимир Путин.— Многократно эти подвиги были повторены нашими летчиками!

И теперь, таким образом, приумножаются.

Встреча вобрала в себя также ответ на вопрос о ситуации на фронте.

— Как ни странно,— поделился Верховный главнокомандующий,— на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери — и в личном составе, и в технике. На вчерашний вечер, точнее, на сегодняшнюю ночь... я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными являются... наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 (безупречный оборот.— А. К.) бронемашин разного типа.

Эти цифры не устоят, конечно, перед вечерним натиском информации с той стороны фронта.

— И, судя по всему,— продолжал Владимир Путин,— противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности. Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности — точнее, не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом. Есть над чем подумать!

Давно мы не слышали в голосе Владимира Путина такого оптимизма и в то же время эмпатии.

— Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить,— оговорился он и через несколько секунд по просьбе трудящихся повторил «на бис».— Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и «Леопарды», есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины... Все есть. Горят за милую душу!

А вот сейчас эмпатии в голосе недоставало.

Выпускнику еще удалось подарить президенту часы. Он снял их с руки. Это была его рука.

— Это вот авиационные часы с секундомером! — рассказал он.

— А я вышел из помещения (из Первого корпуса Кремля.— А. К.), думаю, блин, а где часы-то? — рассказывал президент.

— Ну вот! — воскликнул выпускник.

— А, вот! — обрадовался и господин Путин и надел часы.

— И они счастливые. У них большой налет, и всегда они возвращались целыми! — добавил выпускник.

А вот это было лишним.

Андрей Колесников