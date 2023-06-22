Экс-гендиректор нижегородской структуры «Газпрома» получил 13 лет строгого режима

Суд признал бывшего генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая виновным в получении взяток от подрядчиков. Его приговорили к 13 годам строгого режима со штрафом 200 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Вячеслава Югая арестовали в 2020 году. Следствие доказывало, что в должности гендиректора он получал взятки смартфонами Apple, телевизорами, купелью и прочим имуществом через подчиненных Константина Миниха, Олега Подановича и Дениса Козлова.

Обвинение просило для Вячеслава Югая более мягкое наказание —12 лет строгого режима и штраф 200 млн руб. Сам подсудимый вину не признал и просил оправдания.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Директор откатил на подчиненных».

Владимир Зубарев, Анастасия Еремина