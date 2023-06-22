Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-гендиректор нижегородской структуры «Газпрома» получил 13 лет строгого режима

Суд признал бывшего генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая виновным в получении взяток от подрядчиков. Его приговорили к 13 годам строгого режима со штрафом 200 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Вячеслава Югая арестовали в 2020 году. Следствие доказывало, что в должности гендиректора он получал взятки смартфонами Apple, телевизорами, купелью и прочим имуществом через подчиненных Константина Миниха, Олега Подановича и Дениса Козлова.

Обвинение просило для Вячеслава Югая более мягкое наказание —12 лет строгого режима и штраф 200 млн руб. Сам подсудимый вину не признал и просил оправдания.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Директор откатил на подчиненных».

Владимир Зубарев, Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...