«Кто в итоге в стране-то останется?»

Госдума в очередной раз усложнила жизнь иностранным агентам. И не только им одним. В первом чтении принят законопроект о наказании тех, кто так или иначе помогает иноагентам нарушать законодательство. В качестве примера приводятся продажа книг без соответствующей маркировки или возможность указанным категориям преподавать в государственных вузах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что документ нуждается в доработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Это называется «кто бы сомневался». Госдума приняла в первом чтении закон с очень трудной и длинной формулировкой. Но если кратко, его можно назвать следующим образом — «о пособниках иностранных агентов». Суть такова: если кто-то своим действием или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, то будет наказан.

Судя по всему, не очень строго. Однако это лишь первое чтение, а главное, как известно, второе. В итоге могут победить и сторонники более жесткой линии. Впрочем, идем дальше. Особенно примечательна формулировка «действие» или «бездействие» — это что-то вроде вольно или невольно. То есть ты можешь и не знать, что способствовал деятельности иноагента, но все равно будешь наказан. Или видел, слышал, чувствовал, как иноагент пятнает государственный престиж, и при этом молчал. Тогда тем более заслуживаешь порицания.

Общий смысл понятен: граждане, держитесь подальше от иноагентов и от всего иностранного, потому что вы можете попасть под влияние последнего, а это тоже плохо. Так что осторожнее. Хотите конкретный пример — пожалуйста. Соавтор законопроекта, депутат Андрей Луговой отмечает: вот представляете, что происходит — в магазинах продаются книги иностранного агента без соответствующей маркировки — и тот самый магазин есть пособник. Есть еще более вопиющие случаи, когда иностранный агент преподает в государственном вузе, да еще и получает государственные гранты. Да неужели такое еще возможно? Видимо, возможно.

Но теперь все — лавочка закрывается. Иноагент уже не сможет маскироваться под хорошего, положительного российского гражданина, а тот, кто занимается укрывательством, сильно рискует. В этой связи хочется спросить: хорошо, изведете вы всех иностранных агентов и их пособников, а потом и пособников других пособников, но кто в итоге в стране-то останется? Это во-первых. А, во-вторых, давайте все-таки проверим, а не пролезли ли иноагенты в наши органы власти.

Вот иной неподкованный и простой человек спросит: такие вещи, как наличие активов за рубежом, дома, дачи за границей, дети, что учатся в недружественных странах — не иностранное ли это влияние? А, может быть, и того хуже — преклонение перед Западом? И вещички эти заграничные, автомобили сплошь из западных стран, вечеринки закрытые — устанешь перечислять.

Может сложиться впечатление, что в этой части у нас как-то не очень уж и строго. И это есть упущение. Что же получается, не доглядели? Как раньше говорили, партия должна пример простым людям показывать. А у нас подобное происходит не всегда. По крайней мере, так может показаться.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".