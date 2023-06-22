Дело о массовых беспорядках в колонии Ангарска передано в суд

Расследование уголовного дела о массовых беспорядках в исправительной колонии №15 в Ангарске в отношении 19 человек завершено, сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

По данным следствия, в апреле 2020 года в исправительной колонии в Ангарске группа осужденных отказалась подчиняться требованиям сотрудников учреждения и организовала массовые беспорядки на территории колонии. Они подожгли несколько объектов в промышленной зоне, тем самым причинив учреждению серьезный ущерб, отметили в СКР. По данному уголовному делу к ответственности привлечены 19 человек, потерпевшими признаны 18, среди которых сотрудники колонии.

Как уточнили в СУ СКР по Иркутской области, объем уголовного дела составил 185 томов. В рамках расследования следователи выявили свыше 2 тыс. процессуальных действий, провели более 500 судебных экспертиз и 35 осмотров места происшествия с применением квадрокоптеров.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В связи с большим объемом уголовного дела материалы в отношении остальных лиц, причастных к совершению указанных преступлений, выделены в отдельное производство, следствие продолжается»,— сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Протесты в колонии строгого режима №15, где отбывают наказание осужденные, имеющие несколько судимостей, произошли 9–10 апреля 2020 года. Сначала, протестуя против действий администрации, около 20 осужденных порезали себе руки. На следующий день примерно 300 заключенных отказались выйти на зарядку, а потом стали забрасывать сотрудников колонии камнями и поджигать постройки.

На подавление бунта привлекался спецназ ГУФСИН. На следующий день под завалами было обнаружено тело повешенного осужденного. В результате беспорядков значительно выгорела промзона колонии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 1, ч. 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки).

Милена Костерева