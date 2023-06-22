Сальдо заявил об экологической катастрофе на нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы после разрушения Каховской ГЭС. Он также добавил, что Днепр вошел в свои берега по течению ниже Каховской плотины.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии»,— сказал Владимир Сальдо в интервью радиостанции «Таврия» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Сальдо добавил, что в населенных пунктах по течению ниже Каховской плотины Днепр вошел в берега. «Там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность»,— добавил господин Сальдо. По его словам, в пострадавших зданиях разрушены фундаменты и обветшали стены.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. В результате были затоплены правый и левый берега Днепра. Власти подконтрольной России части Херсонской области оценили ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. МВД Украины сообщило о 21 погибшем в результате последствий от разрушения ГЭС, российская сторона — о 41.