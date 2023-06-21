CNN: обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона Тейшейра не признал свою вину

Американский военнослужащий Джейк Тейшейра, которого обвиняют в сливе секретных документов Пентагона в социальные сети, не признал себя виновным ни по одному из шести пунктов обвинения на заседании в суде штата Массачусетс. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как заявили адвокаты во время слушания, Джейк Тейшейра не ожидал, что размещенная им в Discord секретная информация будет дальше распространяться в интернете. Его защита также обвинила прокуратуру в том, что она преувеличила оценку опасности господина Тейшейры для национальной безопасности.

21-летнего Джейка Тейшейру арестовали в апреле. По данным СМИ и правоохранительных органов, он слил секретные документы Пентагона через чат в Discord, после чего они распространилась в американских СМИ. По данным The New York Times, первая утечка документов, которая касалась конфликта на Украине, произошла еще в феврале 2022-го. В конце мая суд оставил его под стражей.

В середине июня жюри присяжных выдвинуло обвинения Джейку Тейшейре. Его обвиняют по шести пунктам умышленного хранения и передачи секретной информации, связанной с национальной обороной.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Джек-ворошитель».

Олеся Павленко