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Коммерсантъ FM
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Джек-ворошитель

Рядовой Нацгвардии слил сотни секретных документов, а хотел бы убить сотни людей

Джека Тейшейру, который, как выяснилось, стоял за крупнейшей за десятилетие утечкой разведывательных данных США, журналисты сразу стали сравнивать с Эдвардом Сноуденом и Челси Мэннинг. Однако вскоре после его задержания стало очевидно, что у рядового ВВС Нацгвардии Массачусетса нет ничего общего с теми, кто желал хотя бы на словах раскрыть секретные данные ради общественного блага или сообщить о темных тайнах правительств.

Джек Тейшейра во время предварительных слушаний в суде

Джек Тейшейра во время предварительных слушаний в суде

Фото: Margaret Small. NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

Джек Тейшейра во время предварительных слушаний в суде

Фото: Margaret Small. NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

В четверг перед федеральным судом Массачусетса предстал 21-летний Джек Тейшейра — служащий ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Его обвиняют в несанкционированном хранении и распространении информации о национальной обороне, а также хранении секретных документов и материалов.

Речь идет о тех самых сотнях секретных документов Пентагона, о появлении которых в открытом доступе в интернете первой сообщила 6 апреля The New York Times. Часть из них касалась военной помощи США и НАТО Украине и подготовки контрнаступления Киева. Другие содержали информацию о том, что спецслужбы США следят за своими партнерами.

Реакция спецслужб на то, что стало главной утечкой секретных данных десятилетия, была стремительной. Через неделю та же газета первой назвала имя главного подозреваемого — Джека Тейшейры. В тот же день, 13 апреля, юноша был арестован сотрудниками ФБР.

В том, что за утечку секретной информации отвечает именно Тейшейра, никаких сомнений нет. Спецслужбы очень быстро выяснили, когда и куда именно молодой служащий начал выкладывать в сеть секретные документы — с февраля 2022 года в одной из групп сервиса для геймеров Discord. То, что в конце концов Тейшейра будет приговорен к длительному тюремному сроку,— дело фактически решенное.

Куда больше власти США сейчас интересует другой вопрос: как вчерашний школьник вообще мог получить доступ к самым свежим правительственным документам?

Пушки и розы

Одноклассники отзываются о Джеке Тейшейре как о замкнутом юноше, чересчур увлекавшемся оружием

Одноклассники отзываются о Джеке Тейшейре как о замкнутом юноше, чересчур увлекавшемся оружием

Фото: Reuters

Одноклассники отзываются о Джеке Тейшейре как о замкнутом юноше, чересчур увлекавшемся оружием

Фото: Reuters

Возможно, ответ на этот вопрос лежит в семейных традициях. О семье Тейшейры известно немного. Его мать и отец развелись, когда Джек был еще совсем маленьким, его воспитанием занимался уже отчим — Том Дюфолт.

Том 34 года провел на военной службе. Свою карьеру он завершил в 2019 году в звании старшего сержанта 102-го разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.

Его сын и сводный брат Джека, Алекс Дюфолт, пошел по стопам отца и служил на базе Нацгвардии ВВС США на Кейп-Коде — той самой, на которой с почестями на покой был отправлен его отец.

Даже мать Джека, в 2017 году открывшая собственное дело — цветочный магазинчик, многие годы проработала в благотворительных и некоммерческих организациях помощи ветеранам.

Родственники Джека Тейшейры покидают здание суда в Бостоне

Родственники Джека Тейшейры покидают здание суда в Бостоне

Фото: Lauren Owen Lambert, Reuters

Родственники Джека Тейшейры покидают здание суда в Бостоне

Фото: Lauren Owen Lambert, Reuters

Нет ничего удивительного в том, что юноша всю сознательную жизнь интересовался оружием, компьютерными играми на военную тематику и в итоге захотел продолжить семейную традицию. В 2019 году еще школьником он записался в Национальную гвардию штата Массачусетс. Почти без отрыва от учебы он прошел необходимую подготовку и, получив диплом о среднем образовании (не лично, поскольку в тот момент как раз заканчивал базовую подготовку для своей будущей службы), оказался во все том же 102-м разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии Массачусетса, на той же базе в Кейп-Коде.

К авиации его должность почти никакого отношения не имела. Джек получил должность младшего специалиста кибертранспортных систем — подразделения, которое отвечает за инфраструктуру голосовой и видеосвязи и сети передачи данных военно-воздушных сил.

И в соответствии с правилами автоматически получил доступ к документам, которые могли потенциально понадобиться ему для выполнения обязанностей. В его случае — доступ к сверхсекретным документам Пентагона и прочих силовых ведомств. Причем практически неограниченный.

И это при том, что теперь полиции и прокуратуре понадобилась всего неделя для того, чтобы, изучив школьную биографию Джека, прийти к выводу, что ему не только нельзя было разрешать доступ к секретной информации, но и вообще допускать до службы.

Ствол любит троицу

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Найденное во время обыска в доме Тейшейры оружие

Найденное во время обыска в доме Тейшейры оружие

Фото: Reuters

Найденное во время обыска в доме Тейшейры оружие

Найденное во время обыска в доме Тейшейры оружие

Фото: Reuters

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Найденное во время обыска в доме Тейшейры оружие

Фото: Reuters

Найденное во время обыска в доме Тейшейры оружие

Фото: Reuters

Девизом Джека было «Поступки важнее слов». Эту фразу юноша выбрал для своей фотографии в школьном выпускном фотоальбоме. Тем не менее поступками он до самого последнего времени никому не запомнился, а вот словами — очень даже.

В первый же год обучения в старшей школе Джека отстранили от занятий за рассуждения (в положительном ключе, конечно) о массовых расстрелах, использовании бутылок с зажигательной смесью. А еще в разговорах подростка слишком часто, по мнению учителей, появлялись расистские высказывания в необыкновенно грубой форме.

В 2018 году, когда Тейшейра обратился за разрешением на владение оружия, эти школьные инциденты вспомнили в местной полиции и ответили юноше отказом. Джек повторил попытку в 2019 году — снова неудачно. Чудо обычно случается на третий раз. Так и произошло. В 2020 году проверяющие сочли, что раз уж молодой человек годен для службы в секретной части, то иметь огнестрельное оружие ему тем более позволено.

Как военнослужащий-геймер стал виновником одного из крупнейших сливов секретных документов в истории США

«Тейшейра — отличный пример того, как Министерство обороны так и не научилось искоренять экстремистов,— приводит CNN слова Криса Голдсмита, ветерана армии и генерального директора НКО Task Force Butler, занимающейся борьбой с экстремизмом в вооруженных силах.— Тот факт, что он смог получить доступ к совершенно секретным документам, хотя местной полиции было известно, что у него не должно быть оружия, несколько ошеломляет, и это заставляет меня задуматься, какие еще проблемы существуют с системой допуска к секретным сведениям».

Ответы на эти вопросы уже ищут компетентные органы. Так, комитет по разведке Сената США дважды за последнюю неделю запрашивал у директора Национальной разведки и у Пентагона дополнительную информацию о проверке Тейшейры. А расследование генерального инспектора ВВС изучает непосредственно процесс проверки Пентагоном биографии Тейшейры и возможные нарушения или игнорирования каких-либо процедур.

Католик, расист, психопат

Флаг на здании федерального суда, где слушается дело об утечке секретных документов

Флаг на здании федерального суда, где слушается дело об утечке секретных документов

Фото: Brian Snyder, Reuters

Флаг на здании федерального суда, где слушается дело об утечке секретных документов

Фото: Brian Snyder, Reuters

Прокуратура уверена в том, что появление Тейшейры на службе и предоставление ему доступа к секретным данным — чудовищный сбой в системе. Кроме того, прокуратура сомневается в психическом здоровье Джека и считает, что он может быть опасен для общества (что, впрочем, и подтвердилось).

В пользу версии прокуратуры о проблемах с психикой говорит то, как описывают Джека его знакомые (будь то из школы или виртуального мира) и сослуживцы. Из этих описаний невозможно составить цельный портрет его личности, и складывается ощущение, что этих личностей в теле Тейшейры сразу несколько.

Соседи говорят, что Джек всегда был спокойным мальчиком и никогда никому не доставлял проблем.

Один из знакомых Тейшейры по совместному времяпрепровождению за компьютерными играми и общению в Discord описал Джека в интервью The Washington Post как патриота, набожного католика и либертарианца.

Мир гадает, что в утечках правда, а что нет

Для участников канала в Discord (а там собрались в основном школьники младше самого Тейшейры) Джек был настоящим наставником, который рассказывал им, как на самом деле устроен этот мир. И разумеется, он пользовался среди них безграничным уважением и почетом, ведь не у каждого даже взрослого на этой планете есть доступ к столь секретным данным, которыми так легко делился Тейшейра.

Впрочем, делился Тейшейра не только секретами. Один из участников канала в Discord, где был Тейшейра, поделился с The Washington Post видеозаписью, на которой Джек выкрикивает расистские и антисемитские лозунги, после чего начинает стрелять из винтовки.

А вот многих бывших одноклассников Тейшейра откровенно пугал. Они описывают его как тихого и не очень общительного юношу, который всегда увлекался оружием. По мнению некоторых из них, увлечение это было даже чересчур сильным. В откровенный шок же их поверг поступок Джека после очередного массового расстрела в одной из школ США: на следующий день он пришел на занятия в футболке с изображением оружия, из которого накануне стрелок убивал своих жертв.

Арест Джека Тейшейры агентами ФБР

Арест Джека Тейшейры агентами ФБР

Фото: Reuters

Арест Джека Тейшейры агентами ФБР

Фото: Reuters

Поводов считать, что молодой нацгвардеец мог пополнить печальный список стрелков в американских школах, у прокуратуры предостаточно. Как следует из судебных документов, Тейшейра неоднократно искал информацию в интернете о массовых расстрелах в США.

В феврале текущего года, следует из данных прокуратуры, Тейшейра рассказал одному из своих виртуальных друзей в Discord, что у него «возникло искушение превратить минивэн в "фургон для убийств"», говорил, что устроил бы стрельбу в «многолюдной городской или пригородной среде», и даже спрашивал, «каким типом винтовки было бы легче управлять с заднего сиденья внедорожника».

А в ноябре прошлого года Джек писал, что, будь его воля, он бы «убил тонну людей», потому что это позволило бы «отсеять слабоумных».

В ходе обыска дома Тейшейры ФБР обнаружило настоящий оружейный склад: пистолеты, винтовки, дробовики, «оружие большой мощности по типу автоматов Калашникова», патроны, противогаз и сумки для ношения оружия.

И то, что Джек Тейшейра попался в руки спецслужб за распространение секретных документов, а не за массовый расстрел, можно считать удачей.

Кирилл Сарханянц

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