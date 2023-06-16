Арестованному за утечку документов Пентагона выдвинули обвинения в передаче секретных данных

Жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло обвинения по шести пунктам военнослужащему ВВС США Джеку Тейшейре, арестованному за распространение секретных документов Пентагона. 21-летнего молодого человека обвиняют в получении и передаче секретной информации, сообщил Минюст США.

Согласно пресс-релизу ведомства, господин Тейшейра с января 2022 года «умышленно и незаконно сохранял и передавал информацию о национальной обороне», классифицированную как «секретно» и «совершенно секретно». По каждому из шести пунктов обвинения ему грозит до 10 лет тюремного заключения и до $250 тыс. штрафа.

Джейка Тейшейру арестовали в апреле. Он слил документы через чат в Discord, после чего информация распространилась в американских СМИ. По данным The New York Times, первая утечка документов, которая касалась конфликта на Украине, произошла еще в феврале 2022-го. В конце мая суд оставил его под стражей.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Джек-ворошитель».

Лаура Кеффер