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Коммерсантъ FM
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В Главном управлении разведки Украины подтвердили удары по своей штаб-квартире в Киеве

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов сообщил об ударах по штаб-квартире ведомства. Он не привел подробностей атаки, однако заявил, что, по его словам, работа ГУР не останавливалась, несмотря на это.

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были. <…> Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час»,— сказал господин Юсов в эфире телемарафона. Фрагмент приводит издание «Страна.UA».

29 мая Минобороны России заявило о массированном ударе по аэродромам, командным пунктам и радиолокационным постам на Украине. СМИ сообщали о взрывах рядом со зданием ГУР на Рыбальском острове в Киеве. Об ударе по штаб-квартире ГУР заявил президент России Владимир Путин 30 мая. Российские «РИА Новости» также заявляли о ранении главы ГУР Кирилла Буданова, который перестал появляться на публике с 29 мая.

Ранее официально украинские власти не комментировали заявления российской стороны об ударе по штабу разведки. Они также отрицали ранение Кирилла Буданова.

Олеся Павленко

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