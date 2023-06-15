«РИА Новости» сообщили о тяжелом ранении главы разведки Украины Кирилла Буданова

Госагентство «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, который, в свою очередь, ссылается на «источник в украинской военной разведке», сообщило, что глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение при российском ударе 29 мая по зданию ГУР в Киеве. Сейчас, по словам собеседника агентства, господин Буданов находится в военном госпитале в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

«Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым»,— сообщил источник «РИА Новости», рассказывая про российский удар по зданию ГУР 29 мая. Агентство обращает внимание, что господин Буданов не появлялся на публике с 29 мая.

Собеседник агентства рассказал, что господина Буданова извлекли из-под завалов, эвакуировали вертолетом санитарной авиации вооруженных сил Украины на военную базу Жешув в Польше. Оттуда, как рассказал источник, господина Буданова специальным бортом 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США доставили в военный госпиталь в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13.

5 июня центр противодействия дезинформации Украины сообщил, что в некоторых украинских СМИ была распространена информация о смерти господина Буданова, но она не соответствует действительности. В центре такие сообщения назвали «информационным вбросом».

29 мая Минобороны России сообщило о ракетном ударе по командным пунктам на Украине. 30 мая президент Владимир Путин сообщил, что «два-три дня назад» был нанесен удар по штабу военной разведки Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины, официальные украинские лица сегодняшнее сообщение «РИА Новости» не комментировали.

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